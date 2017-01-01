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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan Anneler Günü Mesajı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "Bizlerin bugünlere gelmesinde hiçbir karşılık beklemeden sevgi, şefkat ve merhametle bizi adeta kuşatan annelerimizin, hayatımızda ne denli önemli bir varlık olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Dinimizde, " Cennet annelerin ayağı altındadır " hadis-i Şerifi ile annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu bilincinden hareketle, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerekir.

Birer sevgi sembolü olan annelerimizi öncelikle fedakârlık ve sabırlarından dolayı kutlamak istiyorum. Annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Erzurum'daki Aziziye Tabyası'nın savunmasında etkin rol oynayan Nene Hatun o zaman henüz 20 yaşındaydı. Onun bu genç haliyle 3 aylık bebeğini evde bırakarak savaş meydanlarına kendini atması gözleri yaşartan bir tablodur.

Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; annelerimize ilgimizi eksik etmeden, fazlasıyla hak ettikleri sevgi ve saygıyı her zaman göstererek, mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamak her vatan evladının görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Türk annelerinin olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutlarım."

(AÖ-Y)



12.05.2017 11:00:31 TSI

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