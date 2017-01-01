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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir: Kütahya'da 3 bin 500 üyemiz var



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca'yı makamında ziyaret etti.

HAK-İŞ Kütahya İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Ahmet Özen ile birlikte Emet ilçesinde başkan Koca'yı ziyaret eden Özdemir, işverenlerin sendikacı gibi yaklaşımları ile kazananın işçiler olduğunu söyledi.

Özdemir, "HAK-İŞ olarak Bilecik ve Kütahya'da sadece bizim sendikamız bulunmaktadır. Kütahya'da 3 bin 500 üyemiz var. bin 500 üyemizi de Eskisehir'e devrettik. Ülke genelinde ise sendikamızın üyesi 210 bini geçti. Sağ olsun işverenlerimiz, belediye başkanlarımız işçi haklarında bir sendikacı gibi bizlerle beraber hareket ediyor, yardımcı oluyorlar. Kendilerine işçilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu amaçla da bugün belediye başkanımız Sayın Mustafa Koca'ya bir teşekkür ziyaretinde bulunduk"dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Koca'da işçilerin sosyal haklarının iyileşmesi, ücretlerinin zamanında ödenmesi, ekonomik alım güçlerinin artması adına imkanlar dahilinde gerekli desteği verdiklerini ifade etti. (MS-EFE)



12.05.2017 11:01:16 TSI

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