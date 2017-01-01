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ESOGÜ'de 'Eskişehirli şairlerin dilinden şiir dinletisi şöleni'



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) "Eskişehirli şairlerin dilinden şiir dinletisi şöleni" üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Eskişehir Şairler Derneğine üye şairler tarafından katkı sağlanan etkinlik, ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kartal'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğin sunumunu Eskişehir-Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği (ESAB) Başkanı Ahmet Urfalı yaptı.

Kartal, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Akademik çevre ile sivil toplumda yer alan edebiyat kuruluşlarının birbirine yaklaştırılması, ortak projeler üretmesini önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerimizi önümüzdeki günlerde sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi.

Eskişehirli şairler sıra ile şiirlerini okudular. ESOGÜ'de öğretim üyesi olan Prof. Dr. Can Özgür'ün şiir okuması davetli ve öğrenciler tarafından alkışlandı. Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel ise etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Eskişehir'de Şairler Derneğimiz 25 yıldır bir şiir okulu gibi eğitim vermektedir. Bizlere bu imkanı sağlayan ESOGÜ'de Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kartal ve Prof. Dr. Hilmi Özden hocalarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Şairlerin şiirlerini okumasının ardından etkinliğe katkı sağlayan şairlere, günün anısına birer 'Teşekkür Belgesi' takdim edildi.

(MEB-Y)



12.05.2017 11:02:27 TSI

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