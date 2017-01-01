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Gediz Organize Sanayi Bölgesine yeni yatırımcı

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:55
Gediz Organize Sanayi Bölgesine yeni yatırımcı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - 2005 yılında faaliyete başlayan Kütahya'nın Gediz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni ve güçlü bir yatırımcısıyla cazibesini artırmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu; "Merkezi Bursa olan SMS Konfeksiyon Dikim Tekstil Sanayii ve Tic. A.Ş. ile 4 yıldan beri yürütülen yatırım davet görüşmeleri neticesinde Gediz Organize Sanayi Bölgesi (O.S.B.)' de yatırım yapmaya ikna edilerek yer tahsisi yapılmıştır. Firmaya 62 dönüm arazi tahsis edilmiş olup ilk aşamada 20 bin metrekare kapalı alanı olan iplik örme tesisi kurulması planlanarak 200 civarında personel istihdam edilmesi ön görülmektedir. Yatırım tutarı yaklaşık 20 milyon dolar olması öngörülen SMS Konfeksiyon Dikim Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. 1 yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. 2005 yılında organize sanayi bölgesini hayata geçiren ve bugün ikinci organize sanayi bölgesinin hesaplarını yapan Gediz butik bir sanayi kenti olmuştur. Buna paralel olarak SGK'dan alınan verilere göre de aktif çalışan kişi sayılarında gözle görülür artışlar sağlanmıştır. Böylece istihdam seferberliği kapsamında Gediz Belediyesi ve Gediz O.S.B. olarak üzerine düşen katkıyı fazlasıyla yerine getirmiştir. Gediz Belediyesi olarak Gediz Organize Sanayi Bölgesinin cazibe merkezi olması için üzerine düşen kentsel doku, sosyal tesisler, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer yatırım hizmetlerinin artırılmasına öncelik tanımıştır." dedi.(EFE)

12.05.2017 11:02:35 TSI
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