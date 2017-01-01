Uşak'ta köylerde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
(Fotoğraflı)
Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda Banaz ilçesine bağlı köylerde 17 hırsızlık olayına karışan 3 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak'ın Banaz'a bağlı Kızılhisar ve Derbent köylerinde evlerden hırsızlık olayı ve enerji nakil hatlarından kabloların çalınması üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. Jandarmanın titiz çalışması sonucu T.Y., S.K. ve M.K. isimli şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda köylerde 17 hırsızlık olayında çalınan tarım aletleri ve eşyalar ele geçirdi. Çalınan eşyalar arasında; 13 çapa motoru, 10 odun kesim motoru, 2 güneş paneli, 80 ekran 2 LCD TV, bilgisayar monitörü, 37 Ekran TV, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek, kamera, define arama dedektörü, 10 matkap, 1 ilaçlama makinesi, 2 kaynak makinesi, 1 projektör, 50 metre anten kablosu, 30 tamir seti ve boru anahtarı, 3 ağaç soyma makinesi, 4 akü, 50 metrelik el metresi, 100 metre bakır kablo, 3 takım çantası, 4 traktöre ait ara kol, 2 demir kesme makası, 2 cep telefonu, 2 tablet, 2 oto teybi, 1 saz, 5 ışıldak, çok sayıda su tesisat ve tamir malzemesi ve 1 su motoru ele geçirildi.
Jandarma çalıntı olduğu değerlendirilen malzemelere el koyarken, şüpheli 3 kişi adli makamlara sevk edildi.
(EÖ-MB-Y)
12.05.2017 11:02:58 TSI
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