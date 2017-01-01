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Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından şehitler için dernek binasında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Mevlid-i Şerif programına, Eskişehir Tuhafiyeciler Odası Başkanı Sefa Şen ve davetliler katıldı. Mevlid-i Şerif programının başında konuşma yapan Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, "Üzerinde yaşadığımız bu topraklar için gözlerini bile kırpmadan canlarını veren ve kanlarını dökmüş şehitlerimize karşı olan borcumuz hiçbir zaman ödenemez. Amacımız, okuttuğumuz Mevlid-i Şerif ve dualarla yüreklere birer nebze olsun su serpmektir. Bu topraklar için toprağa düşmüş, canını feda etmiş, anadan yardan geçmiş bütün şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuyoruz. Yüce Türk Milletinin varlığını borçlu olduğu tüm şehitlerimizi bu vesileyle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevlid-i Şerif programı, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından bütün şehitler için eller açılarak dualar edilmesiyle devam etti.

(MEB-Y)



12.05.2017 11:04:10 TSI

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