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Selçuklu spor okulları rekora koşuyor



KONYA (İHA) - Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi spor okullarında yüzme ve binicilik branşlarında kontenjanlar tamamen dolarken kayıt sayısı 7 bin 500'e ulaştı.

Her yıl on birlerce çocuğun spor yapmak için tercih ettiği Selçuklu Belediyesi spor okulları bu yıl yine büyük ilgi görüyor. İnternet üzerinden de kayıt alınan spor okullarında yüzme ve binicilik branşlarında kontenjan tamamen dolarken, kayıt yaptıran öğrenci sayısı 7 bin 500'e ulaştı. Branş sayısını 16'ya çıkaran Selçuklu Belediyesi spor okullarına kayıtlar online internet üzerinden de yapıldı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören spor okulları kayıtlarında sistemin kayıtlara açılmasından bir süre sonra yüzme ve binicilik branşlarının kontenjanları doldu. Bu yaz binicilik ve masa tenisi branşlarını da bünyesine ekleyen spor okullarında öğrenci sayısının 20 bini geçmesi bekleniyor.

Spor okulu çalışmaları yaz ve kış olmak üzere iki sezondan oluşan Selçuklu Belediyesi spor okulları kapsamında 16 branşta hizmet verilecek. Çalışmalar, ulusal standartlara uygun 35 tesiste toplam 56 salonda yürütülecek. Sporculara hijyenik şartlarda branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim veriliyor. 2016 - 2017 sezonunda kış spor okullarında 10 bin sporcuya hizmet verilirken, kış spor okulları eğitimleri 21 Mayıs Pazar günü sona erecek. 2016 yılı spor okulu faaliyetlerinde 20 bin çocuğa spor yapma imkanı sağlayan Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında 02 Mayıs Salı günü başlayan kayıtlar devam ediyor. İnternet üzerinden de yapılan kayıtlar öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor. Spor okullarında yaz döneminde 12 Haziran - 30 Ağustos tarihleri arasında eğitim verilecek. Yüzme, tenis, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, jimnastik, tekvando, wushu, kick-boks, judo, karate, güreş, satranç, binicilik ve masa tenisi olmak üzere toplam 16 branşta eğitim verilecek. Sporcular, binicilikte haftada 1 gün, yüzmede haftada 2 gün, diğer branşlarda haftada 3 gün eğitim alabilecek.

Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarına kayıtlar internet üzerinden https://tahsilat.selcuklu.bel.tr/EYasam/SporOkullariBasvuruFormu ile www.selcuklubelediyespor.com adresinden yapılabiliyor. Kayıtlar Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu Spor Okulları Merkezinden de alınıyor. Spor okulları ile ilgili www.selcuklubelediyespor.com adresinden ya da 0 332 248 00 43 veya 0 332 248 03 06 nolu telefonlardan bilgi alınabileceği belirtildi.

(US-FM-Y)



12.05.2017 11:49:55 TSI

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