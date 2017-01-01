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Seydişehir Belediyesi jeotermal damarları açıyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:38
Seydişehir Belediyesi jeotermal damarları açıyor
Seydişehir Belediyesi jeotermal damarları açıyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesinin, çalışmalarına devam ettiği Ketirağılları bölgesindeki jeotermal çalışmalar sonucu açılan kuyuda bulunan sular şifa kaynağı olacak.
Düzenlenen bilgilendirme toplantısında çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, göreve geldikleri günden itibaren Seydişehir'in termal noktasında bir beklenti içerisinde olduğunu söyledi. Bu beklentiyi yerine getirebilmek adına yoğun bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan Tutal, "Açılan kuyular üzerinde bir araştırma yapmamız gerekiyordu. 2014 yılının sonlarına doğru MTA ile yapılan yazışmalar sonucunda daha önce açılan kuyuların jeoteknik çalışmalarını yaptırdık. Kuyuların temizliğinin yapılmasının mümkün olmadığını, mevcut şekliyle ne kadar kullanılabilirse kullanıp, daha sonra ömrünün biteceği MTA yetkilileri tarafından bizlere resmi olarak bildirildi. Bölgede jeoteknik çalışmaları devam ettirdik. 3-4 nokta tespit ettik ve bir kuyu tamamladık. Ankara'dan özel sektörden yatırımcı bir kardeşimizin açmış olduğu 850 metreye varan bir kuyu. Daha sonra bu bölgede kuyu açma çalışmalarını başlattık. Şu anki açmış olduğumuz kuyu 700 metre civarında bir kuyu. 43 dereceye ulaşan su sıcaklığı ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak saniyede 40 litre su akışı olan bu kuyuyu tamamladık. Elhamdülillah arzu ettiğimiz bir neticeye burada ulaştık" dedi.
Başkan Tutal, termal sahanın karşısında bulunan 365 metrekarelik bir mera arazisi olduğunu da dile getirerek, "Yaptığımız girişimler sonucunda araziyi mera vasfından çıkartarak hazine arazisine dönüştürerek TOKİ'ye devrettik. Biz daha sonra TOKİ'den 315 bin metrekaresini satın aldık. Şu an hem kuyumuz hem suyumuz hem de gayri menkulümüz mevcut" diye konuştu.

"Haziran ayının son haftası ihalemizi yapacağız"
Yapılan çalışmalar hakkında tarih de veren Başkan Tutal, "Eski Garaj'da 6 Haziran ihale tarihimizi vermiştik. Burada da bir sosyal tesis, karşı bölgeye içinde Türk hamamı, saunası, Fin hamamı, termal havuzu, yüzme havuzu ve fitness salonu ve kafeteryası olan, aynı bölümün bayanlar kısmının da mevcut olduğu bir projeyi şu anda tamamlamak üzereyiz. Proje tamamlanacak. Proje bedelini tespit ettikten sonra ihale girişimlerine başlayacağız. Haziran ayının son haftasında veya Temmuz ayı içerisinde ihalesini yapacağız. İnşallah biz 2018 içinde termalden faydalanabilecek bir sosyal tesisi Seydişehirimize kazandırmış olacağız" şekkinde konuştu.

"Önümüzdeki aylarda bu bölgede inşaat çalışmalarımız başlayacak"
Seydişehir'de termal seracılık ve termal otelcilik noktasında görüşmeler yaptıklarını kaydeden Başkan Tutal, "OSB'ye kadar olan arazi 50 bin metrekarelik bir arazi. Bir şahsa ait. Termal sera yapma noktasında yatırımcılarla kendisini buluşturduk. Önümüzdeki günlerde termal seracılık çalışmaları burada başlayacak. Şu an projelerini hazırlayan 50 bin metrekare tahsis yapacağımız en az 100 yataklı bir otel yapacak yatırımcılarımız var. Önümüzdeki aylarda bu bölgede inşaat çalışmalarımız başlayacak. Yukarı bölgede bulunan kuyularımız mekanik temizliği yapılamayacağı için onları kullanabildiğimiz kadar kullanacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilçemizin bir Afyonkarahisar, bir Denizli gibi olması için hiç bir engeli yok. Bu noktada basın mensuplarımıza, Seydişehirli sivil toplum örgütü temsilcilerimize, siyasi parti ilçe başkanlarımıza ciddi görevler düşüyor. Kendilerinin desteklerini arzu ediyoruz. İnşallah söylediğimiz gibi önümüzdeki zaman dilimi içerisinde Seydişehir, bölgemizin termal noktasında parlayan bir yıldızı olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu tesisin ilçemize kazandırılmasıyla işi olmayan insanlar iş sahibi olacak"
Termal seracılık veya termal otelciliğin çok önemli olduğunu vurgulayan İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan ise, "Ankara Kızılcahamam bir önceki görev yerime çok yakın idi. İlçenin termal kaplıcalar noktasında nasıl geliştiğini en iyi bilenlerden biriyim. Aç olan insan potansiyel suçludur. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasıyla işi olmayan insanlar iş sahibi olacak. Haliyle suç oranları da azalacak, bu da bizim işimize geliyor. Bu noktada bu yatırımın ilçemize kazandırılması noktasında belediye başkanımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Bu sıcak suyun ilçemize, yöremize, ülkemize hayırlı olması temenni ediyorum" dedi.
Program, İlçe Müftüsü Kemal Demirel'in duasının ardından katılımcılara yeni açılan kuyuların gezdirilmesi ve tanıtımıyla sona erdi. Ketirağılları bölgesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, CHP İlçe Başkanı Yunus Uysal, MHP İlçe Başkanı Abdullah Söğüt, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, STK başkanları, Seydişehir Belediyesi birim müdürleri, muhtarlar ve iş adamları katıldı.
(BG-FM-Y)

12.05.2017 11:38:29 TSI
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