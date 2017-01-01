ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karaman'da hastane alt geçidinde çalışmalar başladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:40
Karaman'da hastane alt geçidinde çalışmalar başladı
Karaman'da hastane alt geçidinde çalışmalar başladı

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi, devlet hastanesi önündeki yaya ve araç trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla projelendirdiği alt geçit çalışmasına başladı.
Bu proje ile yaya ve araç trafiğinin yoğunlaştığı devlet hastanesi önündeki karmaşa ve tehlike son bulurken, alt geçit içerisinde hasta, engelli ve yaşlıların rahat kullanımı için asansör sistemi olacak. Ayrıca alt geçitte ticari faaliyetlerin yapılabileceği 46 metrekarelik dört adet dükkan da bulunacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Alt ve üst geçit çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Hastane Caddesi üzerinde, devlet hastanesi önünde yayaların karşıdan karşıya geçişlerini daha güvenli bir hale getirmek için projelendirdiğimiz alt geçit çalışmasına başladık. Çalışmalardan dolayı hastane önündeki araç trafiği kontrollü olarak ara yollara yönlendirilmiş durumda. Çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak alt geçidi Karamanımızın hizmetine sunacağız" dedi.
(MD-FM-Y)

12.05.2017 11:40:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Karaman'da &quot;sağlık için pedal çeviriyoruz&quot; etkinliği
YEREL

KARAMAN'DA "SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİRİYORUZ" ETKİNLİĞİ
Karaman'da karma el sanatları sergisi açıldı
YEREL

KARAMAN'DA KARMA EL SANATLARI SERGİSİ AÇILDI
Karaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KARAMAN MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!