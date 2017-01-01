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AK Parti Harran İlçe Yürütme Kurulu toplandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:41
AK Parti Harran İlçe Yürütme Kurulu toplandı
AK Parti Harran İlçe Yürütme Kurulu toplandı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Harran İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı, İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz başkanlığında gerçekleştirildi.
Anayasa değişikliği paketinin oylandığı 16 Nisandaki referandumda, evet oylarıyla Türkiye rekoru kıran Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde parti teşkilatı, İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi. Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz'un başkanlık ettiği toplantıya, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İl ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri, teşkilat mensupları ve muhtarlar katıldı. AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran'ın referandumda büyük bir zafer elde ederek Türkiye birincisi olmasından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, teşkilat üyeleri ve ilçe halkına teşekkür etti. Beyazgül, Harran'ın geçmiş seçimlerde olduğu gibi anayasa değişikliği referandumunda da AK Parti'ye gönül verenleri gururlandırdığını söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da Harran halkının, her zaman vatanı, bayrağı, devleti ve milletinden yana olduğunu referandumdan çıkan sonuçla bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Desteklerinden dolayı halkımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum" dedi.
(AK-SD-Y)

12.05.2017 11:41:20 TSI
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