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Vali Ahmet Hamdi Nayir: Kütahya FETÖ ile mücadele başarılı bir il



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetuhllahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bütün unsurlarıyla açığa çıkarılması için verilen mücadele hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Vali Ahmet H. Nayir, Kütahya'nın mücadelede başarılı bir il olduğunu söyledi.

Vali Nayir, "İşaretlerini daha önce vermiş olmasına rağmen asıl şeklini 15 Temmuz'da gösteren gizli, yaygın bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu hep beraber yaşayarak gördük. Kolluk birimlerimizce bin 500 civarında kişi ile ilgili olarak işlem yapıldı. Bu yapıyla irtibatı, iltisakı tespit edilenler adli mercilerin önüne çıkarıldı. Bazıları tutuklandı, bazılarının adli kontrolle serbest bırakılması, bazılarının da iddia olsa bile ilişiği olmadığı için bırakılması söz konusu. Geldiğimiz noktada bunun yalnızca bu örgütle sınırlanmış bir olay olmadığını, dış güçlerin de maşası olduklarını gördük. Bugün bu örgütle bağlantısı olanların birçok ülkeden sığınma talepleri, ülkemizin iade taleplerinin reddedilmesi, örgüt başının iade edilmemesi hadisesi de bunu açık ve net gösteriyor ki çok farklı bir yapıyla karşı karşıyayız. Yalnızca yurtiçinde bir yapılanma değil, yurtdışından da destekler alınıp onların kurgu ve maşasıyla devam eden bir yapı var. Bu terör örgütüne yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bırakın onları koruyup kollamak, olumlu söz söyleyen bile karşılığını bulacaktır. Kütahya, bundan önceki Valimiz Şerif Yılmaz tarafından bu konunun erken teşhis edilebildiği, tehlikenin erken fark edilebildiği illerden bir tanesi olmuş, onu da takdirle karşılamak lazım. Bu dönem içerisinde bu mücadelede Kütahya'nın başarısı Türkiye'nin genel başarısından daha geride değil" diye konuştu. (EFE)



12.05.2017 11:42:37 TSI

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