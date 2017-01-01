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Esendere Belediyesi 2 bin 650 fidan dağıttı

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:44
Esendere Belediyesi 2 bin 650 fidan dağıttı
Esendere Belediyesi 2 bin 650 fidan dağıttı

(Fotoğraflı)

Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, 4 mahallede toplamda 2 bin 500 fidan dağıttı.
Esendere Belde Belediyesi, beldenin hem göze hitap etmesi hem de tarıma katkı sağlamak için 4 mahallede toplamda 300 aileye 2 bin 500 ceviz fidanı dağıttı.
Öte yandan, camilere ve tüm kurum kuruluşlara toplamda 150 karaçam, sarıçam, ladin ve dugun fidanı dağıtılarak, belde genelinde toplam 2 bin 650 fidan dağıtılmış oldu.
Okullara verilen fidanlar; öğretmen ve öğrenciler tarafından hemen dikilmeye başlandı.
Bir ulusun uygarlık düzeyinin, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür diyen Yüksekova Kaymakamı ve Esendere Belde Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "Ağacın hayatımızdaki önemini en iyi şekilde belirten sözlerden biridir bu söz. Biz belediye olarak beldemizin yeşillenmesi, tarıma teşviki gerçekleştirmek ve beldemizin göze hitabının daha anlamlı olması için böyle bir çalışma başlattık. İlk etapta 2 bin 650 fidan dağıttık. İleriki dönemde 10 bin fidan dağıtımı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza her alanda destek olmak boynumuzun borcu. Biz vatandaşlarımız için elimizden geleni yapacağız. Her defasında belirttiğimiz gibi amacımız ve hedefimiz hizmet. Bu hedefle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
(MSA-Y)

12.05.2017 11:44:20 TSI
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