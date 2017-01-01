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Ekmeklerini tandırdan çıkarıyorlar



(Fotoğraflı)



MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde girişimci üç kadın, Mardin yolu üzerinde kurdukları tesiste tandır üreterek, ailelerinin geçimini sağlıyor.

Kızıltepe'de girişimci üç kadın, hem yöre kültürünü yaşatmak hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla tandır tesisi açtı. Mardin yolu üzerinde kurdukları tandırların başına sabah saatlerinde geçen kadınlar, saat 19.00'a kadar tandır ekmeği üretip satıyor. Kadınlardan Meryem Kaymaz, tandır ateşini her sabah 06.30 gibi yaktıklarını belirterek, "Saat 09.00 gibi ekmek yapmaya başlıyoruz. 3 kişi çalışıyoruz. İşimizden çok memnunuz. Tandır ekmeği çok faydalı ve sağlıklı. Satışlarımız çok iyi" dedi.

(İA-MP-Y)



12.05.2017 11:45:43 TSI

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