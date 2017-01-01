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Tatvanlı Murat Arslan dünya ikincisi oldu



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinin muaythai sporcusu Murat Arslan, katıldığı Muaythai Dünya Şampiyonasında ikincisi oldu.

Türkiye ve Bitlis'i temsilen Muaythai Milli Takımı ile birlikte bu yıl Belarus'ta gerçekleştirilen Muaythai Dünya Şampiyonasına katılan Tatvanlı sporcu Murat Arslan, büyük erkekler 60 kiloda mücadele ettiği şampiyonada büyük bir başarı elde ederek, dünya ikinciliğini göğüsledi. Daha öncesinde de katıldığı ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda Türkiye ve Bitlis'e sayısız başarılar kazandıran Murat Arslan, dünya şampiyonasındaki başarısıyla bir kez daha gururlandırdı.

Dünya şampiyonluğu için ter döktüğü şampiyonada, bu yıl ikinciliğin nasip olduğunu belirten Murat Arslan, başarısını Türkiye, Bitlis ve Tatvan'a armağan ettiğini söyledi. Başarısında takım antrenörü Ömer Uğur ve arkadaşlarının büyük katkısı olduğunu vurgulayan Arslan, "Şampiyonluk için çıkmıştım, ancak bu yıl dünya ikinciliği nasip oldu. Dünya ikincisi olduğum için çok mutluyum. Bu başarımı Türkiye, Bitlis ve Tatvan'a armağan etmek istiyorum. Bu başarıyı elde etmem de katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl dünya ikinciliği nasip oldu, ama bir sonraki şampiyona da dünya şampiyonu olmak için ara vermeden çalışmalarıma devam edeceğim. İnşallah daha çok çalışarak bu kez de ülkeme ve memleketime dünya şampiyonluğunu armağan edeceğim" dedi.

Dünya ikincisi olan Murat Arslan'ın antrenörü Ömer Uğur ise, Arslan'ın elde ettiği büyük başarı ile bir kez daha gururlandıklarını söyledi. Uğur, "Gerek milli takımda kendisine emek veren bütün antrenörlere gerekse buraya kadar gelmesinde, bizim yanımızda olan bütün ağabeylerime, kardeşlerime, müdürlerime, sporcularıma, sponsorlarımıza, kulüp üyelerime çok teşekkür ederim. Nasipten öteye gidilmez, bu yüzden bu yıl dünya ikinciliği nasip oldu. İnşallah bir sonraki yıl da dünya şampiyonluğu nasip olur. Başarımız bütün Türkiye'ye, Bitlis'e ve Tatvan'a armağan olsun. Bu vesile ile bize bu gururu yaşatan sporcumuzu da tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, Türkiye ve Bitlis'e büyük bir gurur yaşatan Murat Arslan'a tebrik ve teşekkürlerini iletti. Elde edilen başarının önemine vurgu yapan Kaymakam Özkan, başarının diğer sporculara da örnek olacağını ifade ederek, "Gerek ülkemize, gerek ilimiz ve ilçemize bu gururu yaşan sporcumuza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sporcumuzun bu başarısı bizleri ziyadesiyle hem sevindirdi hem de gururlandırdı. Bu genç sporcumuzun elde ettiği bu büyük başarı inşallah arkadaşlarına da örnek olacak ve ilçemize daha büyük gurur ve başarılar olarak geri dönecektir. Bu noktada kaymakamlık olarak bizlerde ilk günden bu yana olduğu gibi bundan sonrada spora ve sporcuya gereken önem ve desteği sunmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile ile bizlere bu gururu yaşatan genç sporcumuzu bir kez daha tebrik ediyor, başarıda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor ve sporcumuza başarılarının devamını diliyorum" yeklinde konuştu.

(HO-MSA-Y)



12.05.2017 11:49:06 TSI

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