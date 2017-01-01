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Nilüfer Belediyesi ve TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği'nden iş birliği



(Fotoğraflı)



Musa Öztürk

BURSA (İHA) - Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.

Halk Evi'ndeki ziyarette, TOSYÖV Başkanı İsmail Korkmaz, 'Ekonomik Büyüme Çalıştayı' hakkında Başkan Bozbey ile fikir alışverişinde bulundu.Önümüzdeki aylarda Nilüfer Belediyesi ile TOSYÖV Bursa'nın proje paydaşlığında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet kapsamında Nilüfer'in sosyo - ekonomik büyümesinin yanı sıra ilçedeki sanayi yapılanmasının ve kaliteli toplum hayatının sürdürülebilirliği ele alınacak.

Mustafa Bozbey, Nilüfer'de giderek artan sanayileşmenin artık durması gerektiğine vurgu yaptı. Bozbey, mevcut sanayiyi temsil eden firmaların kiloda değil pahada ağır üretim şekline yönelmeleri ve böylece bölgenin farklı bir teknolojik cazibe merkezine dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Markalaşmanın önemine değinilen görüşmede, TOSYÖV Başkanı İsmail Korkmaz da Bursa'ya bir sanayi müzesi kurmak istediklerini belirterek Başkan Bozbey'e bu projeleri hakkında da bilgi aktardı. KOBİ'lerin konumu ve faaliyetleri nedeniyle sanayi müzesi için çalışma başlattıklarını belirten Korkmaz, Başkan Bozbey'den yer talebinde bulundu.

TOSYÖV Bursa'nın projelendireceği ve bünyesinde sosyal donatı alanları ile Bursa'ya ait obje ve ürünlerin sergileneceği ve satılacağı mağazaların da olacağı müze fikrine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sıcak baktığını belirterek destek verebileceklerini söyledi.

(MŞ)



12.05.2017 11:52:05 TSI

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