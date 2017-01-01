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Mersin GİAD Başkanı İzol: "ABD'nin tutumu yanlış"

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:51
Mersin GİAD Başkanı İzol: "ABD'nin tutumu yanlış"
Mersin GİAD Başkanı İzol: "ABD'nin tutumu yanlış"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, ABD yönetiminin YPG'ye silah yardımına onay vermesine tepki göstererek, "Bölgede yapılacak bu tür hareketlerde Türkiye'nin fikri mutlaka alınmalıdır" dedi.
Mersin GİAD Başkanı İzol, ABD yönetiminin YPG'ye silah yardımına onay vermesini yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. "Bir terör örgütü kullanılarak, başka bir terör örgütü ile mücadele etmek doğru değildir" diyen İzol, bugün bölgenin en güçlü devleti olan Türkiye'nin fikri alınmadan bu tür kararlar almanın koalisyon güçlerine hiçbir şey kazandırmayacağını vurguladı. İzol, "DEAŞ terör örgütü ile mücadele ederken, başka bir terör örgütünün kullanılması kabul edilemez bir olaydır. Bir de bu terör örgütüne silah yardımında bulunulması, bu yanlışa daha büyük bir yanlışın eklenmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin onayı alınmadan yapılan her gelişmenin operasyonların olumsuzlukla sonuçlanmasına neden olacağını belirten İzol, şunları kaydetti: "Bugün DEAŞ'a karşı kullanılan terör örgütü ilerleyen günlerde yine sizin başınıza bela olur. YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makineli tüfekler ve zırhlı araçlar da bulunduğu söyleniyor. Bu silahlar geri alınacak mı? Operasyonlar ne kadar devam edecek? Bu silahların farklı yerlerde kullanılmayacağının garantisini kim veriyor? Birçok bilinmeyen soru bulunurken, Türkiye'nin onayı alınmadan yapılan her gelişme, ilerleyen günlerde birlikte yürütülen operasyonların olumsuz sonuçlanması ile son bulacaktır."
(KYM-Y)

12.05.2017 11:51:14 TSI
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