YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Silvan'da TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Silvan'da TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi, TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi.

Sergiye katılan Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Adem Çelik, öğrencilerin hazırladığı proje stantlarını tek tek dolaşarak, yaptıkları çalışmalarla ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Çelik, öğrencilerle sohbet ederek yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik etti. Çelik, daha sonra, okul öğretmenleriyle bir araya gelerek, eğitim öğretim ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşarak sorunlarını dinledi.

Proje danışmanı Alpay Yıldız, TÜBİTAK Bilim Fuarı için öğretmen ve öğrencilerin aylarca çalıştığını ve sonuçta güzel eserler ortaya çıktığı için mutlu olduklarını dile getirdi.

(YB-MP-Y)



12.05.2017 11:51:37 TSI

NNNN

