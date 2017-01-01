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Fitness salonlarından 20 binden fazla kadın yararlandı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından 2010 yılında açılan ücretsiz fitness salonlarından binlerce bayanın yararlandığı açıklandı.

İzmit Belediyesi tarafından 7 yıl önce açılan ücretsiz fitness salonlarından binlerce kadın yararlandı. Halen İzmit'in 15 ayrı noktasında bulunan salonlardan 20 binden fazla bayanın yararlandığını söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, "Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın talimatlarıyla açılan fitness salonlarına bayanlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar, tamamen ücretsiz olan bu salonlarda deneyimli eğitmenler eşliğinde sporlarını yapıp keyifli saatler geçiriyor. Son sistem spor aletleri ve profesyonel eğitmenlerin görev yaptığı haftanın 7 günü açık. Hafta içi 09.00-16.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde hafta sonu ise 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyette olan salonlarımızda kondisyon çalışmaları, step, aerobik ve pilates ile bayanlar hem spor yapmanın hem de yeni dostluklar edinmenin keyfini çıkartıyor" dediler.

Özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği salonlara olan talebin kendilerini çok memnun ettiğini belirten ilgililer, "Belediye Başkanımız kadınlara yönelik proje ve çalışmalara ayrı bir önem veriyor. Özellikle ev hanımı bayanların hayatlarını daha faydalı geçirebilmeleri için projeler üretiyoruz. 2010 yılında hizmete açtığımız fitness salonlarımızda bayanlar bir yandan spor yapıp daha sağlıklı bireyler olma yolunda ilerlerken diğer yandan da yeni sosyal ortamlara girme ve arkadaşlık kurma imkanı buluyorlar. Bu salonlarımız sayesinde bayanlardaki fiziksel ve ruhsal yöndeki olumlu değişimler kendilerini dolayısıyla aile ve çevrelerini de olumlu yönde etkilemektedir. Kadın dostu bir belediye olarak sadece spor salonları değil, İZMEK kurs merkezleri ve satış noktalarıyla, Türkiye'de hatta Avrupa'da kadına yapılan en büyük yatırım olan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi kadınlar için yapılan hizmetlerden sadece bazılarıdır" şeklinde konuştular.

Fitness salonlarından yararlanmak isteyenlerin İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğüne gerektiği bildirildi.

(KK-RFK-Y)



12.05.2017 11:53:48 TSI

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