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Kaymakam Çınar'a teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Yusuf İdiz

VAN (İHA)  Van'ın Gevaş Kaymakamlığının destekleriyle İstanbul gezisine giden öğrenciler, Kaymakam İshak Çınar'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

"Bilim, Kültür ve Sanat Gezisi" kapsamında İstanbul'a giden Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Arvas ile birlikte Kaymakam Çınar'ı makamında ziyaret etti. Okul adına Kaymakam Çınar'a teşekkür eden Okul Müdürü Kadri Çiftçi, gezide amaca uygun olarak 41 kültürel ve tarihi mekânın gezildiğini, bu gezinin öğrencilerin manevi ve kültürel yönünü geliştirdiğini belirtti.

Geziye katılan Gevaş İHL öğrencisi Fatma İlkan ise, gezinin kendileri için çok faydalı olduğunu, şanlı tarihimizi hissederek, görerek yaşadıklarını, ne kadar köklü bir kültürümüzün olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Arvas, Okul Müdürü Kadri Çiftçi ve öğretmenleriyle birlikte desteklerinden dolayı Kaymakam Çınar'a İstanbul'un fethini temsil eden bir tablo takdim ettiler.

(Yİ-MSA-Y)



12.05.2017 11:55:21 TSI

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