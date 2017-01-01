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Hakkari'ye 3 yeni ambulans

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:55
Hakkari'ye 3 yeni ambulans
Hakkari'ye 3 yeni ambulans

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 3 ambulans, törenle hizmete girdi.
Sağlık Bakanlığının Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği 3 yeni ambulansın hizmete alınma törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Başhekim Yardımcısı Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve kurum personeli katıldı. Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Vali Toprak ve beraberindekilere tam donanımlı 3 yeni ambulans hakkında bilgi verdi.
Vali Toprak, ambulanslar hakkında bilgi aldıktan sonra ambulans şoförlerine anahtarları teslim ederek, görevlerinde başarılar diledi.
Burada konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tam teçhizatlı ve tam donanımlı 3 ambulansın bugün itibarıyla hizmete alındığını söyledi. Vali Toprak, "Bilindiği gibi sağlık hizmetleri, hayati öneme sahip çalışmalardır. İlimiz sağlık açısından biraz daha güçlendi. İlimiz genelinde 42 ambulans sayısına da ulaşmış bulunuyoruz. Tıbbi müdahaleyi yapacak personelimiz ve şoförlerimiz. özel eğitim almış ve son teknolojiyle donatılmış 2017 model ambulanslarında görevlerine başlayacaklar. Vatandaşlarımıza 24 saat aralıksız sağlık hizmeti verecek olan ambulanslarımız. ilimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri, Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın makamına geçerek bir süre sohbet ettiler.
(MK-MSA-Y)

12.05.2017 11:55:50 TSI
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