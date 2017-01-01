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DÜ'de 'Kariyer Günü' etkinliği



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, akademisyenler, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Etkinlikte, Rektör Gül, katılımcılara kısa bir selamlama konuşması yaparak, Diyarbakır ve üniversite hakkında bilgiler verdi.

Programda konuşan TAV Grubu CEO'su Yüksek Mühendis Sani Şener, Anadolu üniversitelerine önem verdiği için bugün DÜ'de bulunduğunu belirterek, bundan büyük mutluluk duyduğunu ve DÜ'nün köklü bir üniversite olduğunu söyledi. Dünyanın en iyi iki yüz mimarı arasında bulunan Nevzat Sayın ise, dünyanın en önemli ve ilginç yapıları hakkında bilgi verdi.

Program sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi verildi.

(İHA-MP-Y)



12.05.2017 11:56:09 TSI

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