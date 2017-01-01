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Engelli kursiyerler el işi sergisi açtı

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:56
Engelli kursiyerler el işi sergisi açtı
Engelli kursiyerler el işi sergisi açtı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Engelliler Haftası dolayısıyla Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan 10. Geleneksel Mersin Engelliler Haftası Şöleni'nin ikinci gününde, Engelliler Dairesi Başkanlığı'nda kurs gören zihinsel ve işitme engelli kursiyerler tarafından yapılan el emeği ahşap ürünler sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
6 gün sürecek etkinliklerin ikinci gününde, zihinsel ve işitme engelli bireyler tarafından yapılan el emeği ahşap boyama ürünleri açılan stantlarda sergilendi. Engelli bireylerin yaptığı ahşap ürün stantlarını gezen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, herkesin potansiyel birer engelli adayı olduğunun altını çizerek, engelli bireylere her alanda destek verilmesi gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin engelli bireyler için daha çok gayret göstermesi gerektiğini vurgulayan Kocamaz, "Bu arkadaşlarımızın kendi rızalarıyla engelli olmadıklarını hepimiz biliyoruz. Ama bir kader neticesinde engelli konumuna geldiklerini, herkesin de birer potansiyel engelli adayı olarak bu işin farkına varıp, bu arkadaşlarımıza her türlü desteği vermeleri gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Tabi ki bu arkadaşlarımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve asli vatandaşları hem de toplumuzun içerisinde bizlerden birisidir" dedi.
Herkesin engelli bireylere karşı duyarlı olması ve empati kurması gerektiğinin altını çizen Kocamaz, "Herkesin duyarlı davranması, herkesin gönüllülük esasıyla, insanlık esasıyla bu arkadaşlarımızla bir araya gelmesi, bütünleşmesi, onların sıkıntılarını paylaşması gerekiyor. Ben bu konuda gayret gösteren bütün kardeşlerimize ve engelli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası'nı kutluyorum. En kötü günlerinin bu haftada olduğu gibi fark edilerek geçmesini temenni ediyorum. Herkesi de bu konuda duyarlı olmaya ve taşın altına elini koymaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.
(KRY-Y)

12.05.2017 11:56:56 TSI
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