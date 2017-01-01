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Sağlık çalışanlarına motivasyon programı



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GAZİANTEP (İHA) - Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Hastane şubesi tarafından sağlık çalışanlarının motivasyonunu arttırmak amacıyla bu yıl 5'incisi gerçekleşen kahvaltı ve söyleşi programında keyifli anlar yaşandı. Programda Ebe ve Hemşirelik Haftası da kutlandı.

Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Hastanesi şubesi tarafından 650 üyesinin bir araya geldiği kahvaltı ve söyleşi programı gerçekleşti. Alleben Göleti Marina Kongre ve Balo Salonunda gerçekleşen programa, Sağlık-Sen genel başkan yardımcıları, Himmet Bayar ve Aziz Aslan, Memur- Sen İl Başkanı Ahmet Gök, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Suat Zengin, Hastane Müdürü ve Müdür Yardımcıları,Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve yönetim kurulu üyeleri,Diyanet- Sen Başkanı Müslüm Göral,Ulaştırma Memur-Sen Başkanı Osman Metin,Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Halk Sağlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürü Necip Bilici,Kilis Sağlık- Sen Yönetim Kurulları, Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Şube Başkanı Cuma Kerkez, Eğitimbir-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliği ve yönetim kurulları katıldı.

Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Hastane şubesi olarak Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme sürecinde mali özlük ve sosyal haklarının en iyi şekilde düzeltilmesini beklediklerini söyleyen Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Şube Başkanı Cuma Kerkez, "Şube olarak üniversite yönetimimize unvan değişikliği sınavının yapılmasını talep ettik inşallah sayın rektörümüz ve başhekimimizden bir an önce sonuçlanması konusunda desteklerini beklemekteyiz.Fedakarca çalışan insan sevgisiyle dolu,şefkatle ve sabırla yapılan ,bu kutsal görevi yerine getiren ebeler ve hemşireler gününü kutlar, sağlık,mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.

Geleneksel hale gelen ve 5'incisi düzenlenen etkinlik programının sinema günleri, halı saha turnuvaları ve gezilerle devam edeceği bildirildi.

(SD-Y)



12.05.2017 13:17:40 TSI

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