Lise öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
(Fotoğraflı)
Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Bursa Özel Hayat Hastanesi kuruluşu olan Özkul Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonundaki seminer ilgi gördü. İş Güvenliği Uzmanı Safiye Subaşı, gençlere iş güvenliğinin önemini ve yeni iş güvenliği kanunun getirdiği yenilikleri anlattı. İş kazalarının büyük kısmının önlenebilir kazalar olduğuna işaret eden Subaşı, "İş güvenliği, kaza olduktan sonra değil, kaza ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan bir teknik bilim dalıdır" dedi.
Türkiye'de ölümlü iş kazalarının çokluğuna dikkat çeken Safiye Subaşı, yeni gelen kanunla beraber, hem işverenin hem de çalışanların yükümlülüklerinin arttığını söyledi.
Eğitimin ardından öğrencilere sertifika verildi.
(MŞ)
12.05.2017 11:57:55 TSI
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