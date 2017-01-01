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Kilis'te El Bab şehitleri anıldı



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Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis İmam Hatip Lisesi öğrencileri El Bab Şehirlerini anıldı.

Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Gençler Resul'un izinde" konulu etkinlikle El Bab şehitlerini anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Kuran-ı kerim tilaveti ile devam eden programda öğrenciler, Kilis'e atılan roketlerin konu alındığı skeçlerle, 15 Temmuz sürecinde yaşananlar da anlatıldı. Öğrenciler, El Bab şehitleri için şiirler seslendirdiği programda ilahiler de okudu. Duygulu anların yaşandığı gecede bir konuşma yapan Okul Müdürü İbrahim Doğançay, her şeyin birinci basamağının ahlak olduğunu belirterek, "İnşallah İmam hatip nesli çoğaldığı zaman aktif hale geldikçe daha güzel şeyler olacak. Yine hepimizin yakından takip ettiği Filistin'de 16 yaşındaki genç bir kızımız şehit edildi" dedi.

(MAD-SD-Y)



12.05.2017 12:01:47 TSI

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