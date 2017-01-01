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MABESEM sanatçıları şiirlerle yüreklere dokundu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) sanatçıları sahne alarak kahramanlık hikayeleri ve şiirler okudular.

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında kurulan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Çadırında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı MABESEM sanatçıları da sahne alıyor. Ziyaretçilere kahramanlık hikayeleri ve şiirler okuyan ses sanatçıları, ilgiyle dinleniyor.

Büyük alkış alan sanatçıların fuar boyunca sahne alacağı belirtilirken, sanatçılar her gün 14.00 - 16.00 saatleri arasında sahne alarak program düzenliyorlar.

(BT-SD-Y)



12.05.2017 12:02:36 TSI

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