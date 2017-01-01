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Sağlık Sen Başkanı Duvarcı Hemşireler haftasını kutladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:04
Sağlık Sen Başkanı Duvarcı Hemşireler haftasını kutladı
Sağlık Sen Başkanı Duvarcı Hemşireler haftasını kutladı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Sağlık Sen Başkanı İbrahim Duvarcı Hemşireler haftasını kutladı.
Kdz. Ereğli Sağlık Sen Başkanı İbrahim Duvarcı, Ereğli Devlet Hastanesinde hemşireleri çalıştıkları birimlerde ziyaret ederek günlerini kutladı, kendilerine çiçek hediye etti. Ülkede çalışma şartlarından kaynaklanan aksaklıklara en çok maruz kalan meslek gruplarından birinin sağlık çalışanları ve hemşireler olduğunu belirten Duvarcı, Sağlık Sen olarak her zaman hemşirelerin yanında olduklarını söyledi. Duvarcı konuşmasında, "Hemşirelik her ne kadar, sözlük manasıyla "meslek" teriminde karşılığını buluyor olsa da, hünerli ellerde bir meslekten ziyade bir sanatın icrası haline gelmektedir. En kadim mesleklerden biri olan hemşirelik, asla salt iş olsun diye yapılabilecek bir faaliyet değildir. Duygusallık, duygudaşlık, özveri, fedakarlık, empati, hassasiyet, ekip ruhu, merhamet, asalet gibi erdemli hasletlerin tamamı hemşirelik vazifesini yerine getiren bireylerde en azami düzeyde vücuda gelmektedir. Tüm bunlara ilave olarak ülkemizde görev yapmakta olan hemşire arkadaşlarımız, günün koşullarına en hızlı şekilde adapte olabilen, eğitim seviyesi her geçen gün yükselen, dünyadaki gelişmeleri an be an takip ederek inovatif bir duruşa sahip olan birer sanat erbaplarıdırlar. Hal böyleyken ülkemizin çalışma şartlarından kaynaklanan aksaklıklara en fazla maruz kalan meslek grubu da yine tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte hemşirelerdir. En üst düzey eğitimleri almış olsalar da hala başka mesleklerin "emir eri" olarak görülüyor olmaları, AB standartlarının çok altındaki istihdam sorunları, insanüstü nöbet ve çalışma saatleri, asla verilen emeğin karşılığı olmayan ücret adaletsizlikleri, akademik gelişmeyi engelleyen çalışma koşulları, görev tanımı dışındaki angaryanın yoğunluğu gibi onlarca sorunla baş etmek zorunda bırakılan bir meslek grubu haline gelmiştir ne yazık ki hemşirelik. Bu şartlar altında dahi işle alakalı sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmeye çalışan hemşire arkadaşlarımız ne yazık ki bu sorunların yansımalarını toplumun temel taşı olan ailelerinde görmektedirler. Birçok ailenin hayır duasını alan bu insanlar, çalışma şartlarındaki sıkıntılar dolayısıyla kendi ailelerinde problemler yaşayabilmektedirler. Bizler Sağlık-Sen olarak bu cefakar ve erdemli arkadaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte mücadele ederek kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz. Hemşire arkadaşlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarının haklarının en azami düzeyde teslim edilmesi sendikal mücadelemizin vazgeçilmezidir" dedi.
Duvarcı, hemşirelerin bir gün bir hafta değil, her günlerinin sonuna kadar hak ettikleri güzelliklerle geçmesini temenni etti.
(VK-SÖ-Y)

12.05.2017 12:04:06 TSI
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