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Fatma Şahin'den Anneler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında sabır, fedakarlık, koruyuculuk, şefkat, sevgi ve merhamet gibi hasletlerin timsali olan annelerimizin aile ve toplum hayatımızın yapı taşları olduğunu belirtti.

Aile hayatının birleştirici unsuru olan annelerin, aşkın, hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansıması olduğunu vurgulayan Şahin, "Anne özlemini yaşamımın her anında hisseden biri olarak, sevgili annemin şahsında, hayata gözlerini yummuş tüm anneleri rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Yüreğinde evlat acısı taşıyan ve evladını teröre kurban vermiş şehit annelerine sabır dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi; 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Gerçekten eli öpülesi annelerimiz, büyüklerimizin hayır duasını almak birçok şeyden daha çok kıymetli ve değerlidir. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Biz ancak ve ancak onlara layık, hayırlı birer evlat olarak onlara olan borcumuzu ödemeye çalışabiliriz. Bizler için tüm zorluklara göğüs geren, bizlere iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Yüklendiğimiz sorumlulukları, görevleri ifa ederken, annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız."

Şahin, tüm annelerin gününü kutladığı mesajında ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

(SD-Y)



12.05.2017 13:16:55 TSI

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