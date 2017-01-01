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Yıldırım'ın lezzet ustaları



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi bünyesindeki YIL-MEK, kadınları meslek sahihi yapıyor.

42 kurs merkezi ve 80 branşta meslek edindirme kursları düzenleyen YIL-MEK bünyesinde faaliyet gösteren pastacılık ve aşçı yardımcılığı kursuna katılan kadınların hazırladıkları birbirinden farklı lezzetler iştah kabartıyor. Kursiyerlerin en fazla ilgi gösterdiği branşlardan birisi olan pastacılık ve aşçı yardımcılığı kursunda kadınlar pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işleri yapımının püf noktalarını öğreniyor. Kursta lezzetli pasta yapımını öğrenen kadınlar aile ekonomisine katkı sağlayarak iş yeri açmayı hedefliyor.

Kursta dekoratif tekniklerle pasta süsleme ve süsleme uygulamaları teknikleriyle krema, sos ve şuruplar, yaş pastalar, kuru pastalar, tart, tartölet ve paylar hazırlama konuları anlatılıyor.

(MŞ)



12.05.2017 12:06:50 TSI

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