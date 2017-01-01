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Aydın'da 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde devam eden 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamında bir panel düzenlendi.

Milli Aydın Bankası Kültür Merkezinde Efeler Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve farklı ülkelerden 9'u yabancı toplam 33 sanatçının yer aldığı 2. Uluslararası Sanat Çalıştayında koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Reyhan Demir'in üstlendiği panele Prof. Dr. Mehmet Fırıncı ve Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ konuşmacı olarak katıldı.

Düzenlenen panelde Prof. Dr. Mehmet Fırıncı, baskı tekniği üzerine önemli bir isim olan Kathe Kollwitz hakkında bilgi verirken, Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ'da, 'Batı Sanatı Tarihinde Estetiğin Dönüşümü' konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Panelin ardından 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi salonunda yer alan serginin açılışı ile devam etti.

(HÇ-MB-Y)



12.05.2017 12:06:59 TSI

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