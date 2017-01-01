YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CHP İl Başkanı İnci'den Başkan Özakcan'a teşekkür plaketi

CHP İl Başkanı İnci'den Başkan Özakcan'a teşekkür plaketi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Bayram İnci ve yönetim kurulu üyeleri, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret ederek, katkılarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Bayram İnci, 16 Nisan'da yapılan referandum sonrası teşekkür ziyaretine başladı. Bayram İnci, bu ziyaretler kapsamında Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bayram İnci, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a 16 Nisan'da yapılan referandumda ki katkıları ve çalışmalarının yanı sıra kendilerine verdiği destek için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci'nin nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan," Efeler halkı için hizmet üretmeye ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hep birlikte çalışmalarımız elbet teki devam edecek. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bayram İnci ziyaretin sonunda Başkan Özakcan'a teşekkür plaketi takdim ederek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte günün anısına fotoğraf çekildiler.

(MU-MB-Y)



12.05.2017 12:07:24 TSI

NNNN

