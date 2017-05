YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelliler ile empati kurmak için zorlu parkuru geçtiler

Engelliler ile empati kurmak için zorlu parkuru geçtiler



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, farkındalık yaratmak ve engelliler ile empati kurulabilmesi amacıyla özel parkur oluşturuldu.

Başaran Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, "Engelimi yaşar mısın?" etkinliği düzenledi. Etkinlik için, Kültür Parkta engelli parkuru kurdu. Katılımcıların birkaç dakikalığına görme, yürüme ve işitme engelli olduğu parkurda engelli bireylerin her an karşılaştığı sorunların yaşayarak görülmesi sağlandı.

Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ortaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Güp, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe müdürü Murat Sözgen, engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için engelli parkuruna katıldı.

10-16 Mayıs engelliler haftası kapsamında, vatandaşların duyarlılığını arttırmak için çeşitli faaliyetler yapıldığına değinen Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "arkadaşlarımız ile birlikte engelli parkuruna katıldık. Görme engelli vatandaşlarımız ile empati kurabilmek için bant vasıtası ile bir parkurda yürüdük. Onları anlamaya çalıştık. Amaç onları birebir anlamaktan ziyade onlara saygı göstermek. Empati kurabilmek. Her yaştan insanın birer engelli adayı olduğunu unutmadan burada engelli bireylerin neler yaşadığını görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Parkura, festival için ilçeye gelen bisiklet tutkunları, vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

(CC-MB-Y)



12.05.2017 12:07:55 TSI

NNNN