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Yemenicİ "Hemşireler Haftasını" kutladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:09
Yemenicİ "Hemşireler Haftasını" kutladı
Yemenicİ "Hemşireler Haftasını" kutladı

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl sağlık Müdürü Necip Yemenici, "Hemşireler Haftası" nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Yemenici, hemşirelik mesleğinin, hala en çok değer verilen, saygı gösterilen mesleklerin başında geldiğini belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çünkü onlar ülkemizin her tarafında hizmet veriyor, halkımızla birebir muhatap oluyor, dertlerimize şifa olmaya çalışıyorlar. Bir şükran ifadesi olarak da 12-18 Mayıs tüm dünyada Hemşireler Haftası ve bu haftanın başlangıç günü olan 12 Mayıs ise Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. En başta, görevi başında salgın hastalığa maruz kalan, şehit olan pek çok isimsiz kahramanlarımızla beraber tarihteki ilk Türk hemşire olarak bilinen Gevher Nesibe ile dünyada hemşireliğin öncüsü sayılan Florence Nightingale gibi insanlığa hizmet etmeyi, yaraları sarmayı bir görev bilen ve bugün isimleri unutulmuş fedakar hemşirelerimizi, ebelerimizi, diğer yardımcı sağlık çalışanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Özünde insanlara iyiliği ve yardımı barındıran hemşirelik mesleğini özveriyle yapan hemşirelerimizle beraber onlarla eşdeğer, aynı öneme sahip ebelerimizi ve yardımcı sağlık personelimizi de anıyor, takdir ediyoruz. Kendileriyle aynı hizmet alanında görev yapıyor olmaktan mutluluk ve gurur duyduğumuz hemşirelerimizin, ebelerimizin, diğer tüm sağlık personelimizin de bu önemli günlerini kutluyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" diye konuştu.
(HK-GC-

12.05.2017 12:09:23 TSI
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