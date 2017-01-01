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Şanlıurfa'da elektrik kesintisi



ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle Pazar günü Şanlıurfa il merkezi ve kırsalında elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Dicle Elektrik Dağıtım'dan konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda, Şanlıurfa 2 Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışmasından dolayı 14 Mayıs 2017 günü 08:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinin yaşanacağı bildirildi. Elektrik kesintisin yaşanacağı mahallelerin ise Yenişehir Mahallesi, Selehattin Eyübi Mahallesi, Ulubatlı Mahallesi, Emniyet Caddesinin bir kısmı, Yeşildirek Mahallesi, Veysel Karani Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Paşabağı Mahallesi, Bamyasuyu Mahallesi, Şair Nabi Mahallesi, Kamberiye Mahallesi, Hekimdede Mahallesi, eski sanayi sitesibölgesi, Şutim Hal Pazarı, DEDAŞ İl Müdürlüğü, İmam Bakır Mahallesi, Sırrın Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Sultan Fatih Mahallesi, Köylükent Mahallesi, Sancaktar Mahallesi, Demirkan Mahallesi, Ceylan Siteleri, Konuklu Mahallesi, Eyüpnebi Mahallesi, Eyübiye Devlet Hastanesi, Harran Üniversitesi Eyübiye Kampüsü, Büyükşehir Belediyesi Su arıtma tesisi, Eyüp Kent mahallesi, Eyüp Peygamber Caddesinin bir kısmı olduğu açıklandı.

(BB-SD-Y)



12.05.2017 12:10:35 TSI

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