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AK Parti gençlerle bir araya geldi

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:10
AK Parti gençlerle bir araya geldi
AK Parti gençlerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Gençlik Haftası nedeniyle AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve yönetim kurulu üyeleri gençlerle bir araya geldi.
Türkiye Petrolleri tesislerinde gençlerle bir araya gelen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, birlikte kahvaltı yaptı. TEOG'da tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan alan görme engelli Senanur Toprak'ta katıldı. Görme engelli genç kıza başarısından dolayı altın hediye edildi.
Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, hem Gençlik Haftası hem de Engelliler Haftasını kutladıklarını belirterek, üniversite gençliği ile bir araya geldiklerini söyledi.
Abdurrahman Dimez açıklamasında, "Gençlikle bir araya gelmek istedik. Ayrıca Senanur Toprak kardeşimiz görme engelli olmasına rağmen tüm soruları cevaplayarak büyük bir başarıya imza attı. Kendisini bu başarısından dolayı kutluyorum. AK Parti olarak engelsiz bir Türkiye için çok büyük çalışmalar yaptık. Gençlik haftası nedeniyle üniversite gençleriyle bir araya geldik. AK Parti olarak gençlerimize büyük önem veriyoruz. Gençlerimiz 8 milyon 18-30 yaş arasında seçmen var. Hem siyasi olarak hem de geleceğimize yön verecek olan bir nesil olarak bizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla gençlerimizle beraber olmaya gayret ediyoruz. Arzumuz yeni nesil ecdadına, dinine, örf ve adetine bağlı, inançlı ve imanlı gençlik olmasıdır. Gençlerimizi tüm Dünya'da söz sahibi olacak lider Türkiye için önemsiyoruz" dedi.
(AHM)

12.05.2017 12:10:43 TSI
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