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Engelsiz Yaşam Merkezi Atilla'yı ağırladı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi tarafından engellilerin sosyal ve kültürel hayata katılımının sağlanması hedeflenen Engelsiz Yaşam Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ağırladı. Atilla, burada engellilerle önce halay, sonra da hatıra fotoğraf çektirdi.

Diyarbakır'da yerel yönetimlerde yaptığı hizmetlerle ilkleri gerçekleştiren Kayapınar Belediyesince oluşturulan Engelsiz Yaşam Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından ziyaret edildi. Engellilerden oluşan folklor ekibi ile karşılanan Başkan Atilla, engelli folklorcu ve Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çelik ile halay çekti. Söylenen şarkılara tempo tutan Başkan Atilla, Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli kursiyerlerin hazırladığı deri çanta, takı, resim çalışmalarını inceledi. Engellilerle sohbetlerde bulunan Atilla, daha sonra bol bol hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Merkezden ayrıldı.

Yaşam Merkezini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Atilla, "Kayapınar Belediyesi'nin yaptığı hizmetler arasında güzel bir yapı oluşturulmuş. Burada Engelli bireylerimize yönelik bir dizi kurslar açılmış. Engellerimiz sosyal ve kültürel hayata katılımlarının sağlanması bizi mutlu ediyor. Böylesi bir merkezi Kayapınar'a ve Diyarbakırımıza kazandırdığı için Kayapınar Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kılıç'ı tebrik ediyorum" dedi.

(İHA-MP-Y)



12.05.2017 12:12:33 TSI

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