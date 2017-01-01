YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük HEM'in yıl sonu sergisi açıldı

Bozüyük HEM'in yıl sonu sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü'nün 2016-2017 eğitim öğretim yılında açmış olduğu kursların yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Kurumun konferans salonundaki açılış programında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, açılan kurs sayısından daha ziyade kursların içeriğinin ve kursiyer kazanımlarının daha önemli olduğunu söyledi. Halk Eğitim Merkezinin, çocuğundan gencine, kadınından, yaşlısına eğitim ve öğretime ihtiyaç duyulan her alanda halkın yanında ve hizmetinde olduğunu anlatan Susam, "Halkımıza hizmet verme konusunda tüm kurum çalışanlarımızın takdire şayan bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Büyük işleri büyük adamlar yapar ancak hiçbir zaman yalnız değillerdir. Ben buradan eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kurum öğretmenlerime, usta öğreticilerimize, kursiyerler ve tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim öğretim dönemi boyunca kurumumuza verdikleri katkılarından ve ilgilerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürüm Halis Çelik ve kurumlarında kurs açılması konusunda destek veren tüm okul yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından "Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Size Ne Kazandırdı" konulu kursiyerlerin Halk Eğitim Merkezi ile ilgili görüşlerinin yer aldığı video sunum izlendi. Sonrasında açılan giyim kurslarında, öğretmenler kursiyerleri ile birlikte ürettikleri, çocuk kıyafetlerden oluşan defile sergilendi. Defilede yer alan çocuklar büyük beğeni ve alkış topladı. Ardından Usta öğretici Tuğba Dutucu'nun eğitmenliğini üstlendiği Bozüyük Halk Eğitim Merkezi halk oyunları topluluğunun hazırladıkları gösteri izlendi. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği koro şefi Mehmet Uysal ve bendiri ile kendisine eşlik eden Fatih Emircan'in öğrencileri Senanur Kale ve Beyza Ayça Duman'ın sergiledikleri müzik dinletisi beğenisini kazandı. Programın sonunda protokolün üyeleri tarafından kursiyerlere temsili kurs sertifikaları verildi. Program, protokol üyelerinin sergi açılış töreni ve vatandaşlar ile birlikte sergiyi gezmeleri ile son buldu.

Programın ardından pastacılık ve aşçılık kursu öğretmenleri Zühre Demir ve Osman Selek hocaların öğrencileri ile birlikte yapmış olduğu BOZHEM pastası ve diğer lezzetler konuklara ikram edildi.

Sergiye Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İC-MET-Y)



12.05.2017 12:12:54 TSI

NNNN

