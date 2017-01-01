ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük HEM'in yıl sonu sergisi açıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:12
Bozüyük HEM'in yıl sonu sergisi açıldı
Bozüyük HEM'in yıl sonu sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü'nün 2016-2017 eğitim öğretim yılında açmış olduğu kursların yıl sonu sergisi törenle açıldı.
Kurumun konferans salonundaki açılış programında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, açılan kurs sayısından daha ziyade kursların içeriğinin ve kursiyer kazanımlarının daha önemli olduğunu söyledi. Halk Eğitim Merkezinin, çocuğundan gencine, kadınından, yaşlısına eğitim ve öğretime ihtiyaç duyulan her alanda halkın yanında ve hizmetinde olduğunu anlatan Susam, "Halkımıza hizmet verme konusunda tüm kurum çalışanlarımızın takdire şayan bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Büyük işleri büyük adamlar yapar ancak hiçbir zaman yalnız değillerdir. Ben buradan eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kurum öğretmenlerime, usta öğreticilerimize, kursiyerler ve tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim öğretim dönemi boyunca kurumumuza verdikleri katkılarından ve ilgilerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürüm Halis Çelik ve kurumlarında kurs açılması konusunda destek veren tüm okul yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Konuşmaların ardından "Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Size Ne Kazandırdı" konulu kursiyerlerin Halk Eğitim Merkezi ile ilgili görüşlerinin yer aldığı video sunum izlendi. Sonrasında açılan giyim kurslarında, öğretmenler kursiyerleri ile birlikte ürettikleri, çocuk kıyafetlerden oluşan defile sergilendi. Defilede yer alan çocuklar büyük beğeni ve alkış topladı. Ardından Usta öğretici Tuğba Dutucu'nun eğitmenliğini üstlendiği Bozüyük Halk Eğitim Merkezi halk oyunları topluluğunun hazırladıkları gösteri izlendi. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği koro şefi Mehmet Uysal ve bendiri ile kendisine eşlik eden Fatih Emircan'in öğrencileri Senanur Kale ve Beyza Ayça Duman'ın sergiledikleri müzik dinletisi beğenisini kazandı. Programın sonunda protokolün üyeleri tarafından kursiyerlere temsili kurs sertifikaları verildi. Program, protokol üyelerinin sergi açılış töreni ve vatandaşlar ile birlikte sergiyi gezmeleri ile son buldu.
Programın ardından pastacılık ve aşçılık kursu öğretmenleri Zühre Demir ve Osman Selek hocaların öğrencileri ile birlikte yapmış olduğu BOZHEM pastası ve diğer lezzetler konuklara ikram edildi.
Sergiye Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(İC-MET-Y)

12.05.2017 12:12:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bayırköy'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
YEREL

BAYIRKÖY'DE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bahar Futbol Turnuvasında takımlar final maçına çıkacak
YEREL

BAHAR FUTBOL TURNUVASINDA TAKIMLAR FİNAL MAÇINA ÇIKACAK
Başkan Yalçın'dan Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğüne ziyaret
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'DAN KARAYOLLARI BURSA 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan oldu
YEREL

MHP BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANI TALHA ÖZKAN OLDU
Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali Teknik Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ BADMİNTON TÜRKİYE FİNALİ TEKNİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Pazaryeri'nde çocuk parkları rengarenk oluyor
YEREL

PAZARYERİ'NDE ÇOCUK PARKLARI RENGARENK OLUYOR
Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları açılıyor
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARI AÇILIYOR
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan Bilecik'e ziyaret
YEREL

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY'DAN BİLECİK'E ZİYARET
Bozüyük'te öğrenci veli el ele spor etkinliği düzenlendi
YEREL

BOZÜYÜK'TE ÖĞRENCİ VELİ EL ELE SPOR ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Ukrayna'dan Bilecik'e ziyaret
YEREL

UKRAYNA'DAN BİLECİK'E ZİYARET
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Hemşireler Haftası mesajı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANI FATİH BAKICI'NIN HEMŞİRELER HAFTASI MESAJI
2016 yılında Bilecik'te 781 kazada 774 kişi yaralandı, 9 kişi hayatını kaybetti
YEREL

2016 YILINDA BİLECİK'TE 781 KAZADA 774 KİŞİ YARALANDI, 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BİLECİK'TE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Bozüyük'te engelli bakım kursunun ikincisi açılıyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE ENGELLİ BAKIM KURSUNUN İKİNCİSİ AÇILIYOR
Bozüyük'te Trafik Haftası bilgilendirme ve farkındalık standı
YEREL

BOZÜYÜK'TE TRAFİK HAFTASI BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK STANDI
Başkan Yalçın, İş Ticaret ve Kültür Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, İŞ TİCARET VE KÜLTÜR MERKEZİNDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Başkan Bakıcı Ankara'da temaslarda bulundu
YEREL

BAŞKAN BAKICI ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNDU
İlçe protokolü bu klipte rol aldı
YEREL

İLÇE PROTOKOLÜ BU KLİPTE ROL ALDI
Bilecik'te 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü kutlandı
YEREL

BİLECİK'TE 11 MAYIS BİTKİ ISLAHÇILARI GÜNÜ KUTLANDI
Bilecik'te sınıf arkadaşını bıçaklayan öğrenci tutuklandı
YEREL

BİLECİK'TE SINIF ARKADAŞINI BIÇAKLAYAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Demir Döküm'den 40 milyon liralık yatırım
YEREL

DEMİR DÖKÜM'DEN 40 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Bilecik'te karbonmonoksit zehirlenmesi
YEREL

BİLECİK'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Bilecik'te 3. Üniversite Tanıtımı ve Kariyer Günleri başladı
YEREL

BİLECİK'TE 3. ÜNİVERSİTE TANITIMI VE KARİYER GÜNLERİ BAŞLADI
Hafızlık yarışması Bilecik seçmeleri yapıldı
YEREL

HAFIZLIK YARIŞMASI BİLECİK SEÇMELERİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!