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Bolvadin Fen Lisesi "TUBİTAK 4006 Bilim ve Teknoloji Fuarı" açıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:12
Bolvadin Fen Lisesi "TUBİTAK 4006 Bilim ve Teknoloji Fuarı" açıldı

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Bolvadin Ayfer-Ceylan Emet Fen Lisesinde "TUBİTAK 4006 Bilim ve Teknoloji Fuarı" açıldı.
Yoğun ilgi gören açılışa Bolvadin Kaymakamı Kenan Eskin, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kulen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, Alkoloid Fabrikası İşletme Müdürü Yusuf Akyol, hayırsever işadamı Ceylan, Okul Müdürleri ve veliler katıldı. Birbirinden güzel projelerin sergilendiği fuarda projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Okul Müdürü Ali İmran Karakaya fuarla ilgili yaptığı açıklamada etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
(GC-

12.05.2017 12:12:56 TSI
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