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Kayapınar gol oldu yağdı

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:15
Kayapınar gol oldu yağdı
Kayapınar gol oldu yağdı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen kurumlar arası futbol turnuvasına katılan Kayapınar Kaymakamlığı, üçüncü maçında Ulaştırma Bölge Müdürlüğü takımını 6-3 yendi. Turnuvadaki ikinci galibiyetini alan Kayapınar Kaymakamlığı futbol takımı bu skor ile puanını 6'a yükselti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "19 Mayıs Kurumlar arası Valilik Kupası" Futbol müsabakası sürüyor. 2 Mayıs tarihinde başlayan ve 18 Kurumun futbol takımının katıldığı müsabakalara katılan Kayapınar Kaymakamlığı, grubunun üçüncü maçında Ulaştırma Bölge Müdürlüğü takımı ile karşılaştı. Karşılaşmada rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Kayapınar Kaymakamlığı, sahadan 6-3'lük net bir skor ile ayrılmasını bildi. 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Kayapınar Kaymakamlığı gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Gruptaki son maçında Sur Kaymakamlığı takımı karşısına çıkacak Kayapınar Kaymakamlığı, bu karşılaşmada alacağı galibiyet ile gruptan çıkması kesinleşecek.
(İHA-MP-Y)

12.05.2017 12:15:57 TSI
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