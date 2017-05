YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'den 'istişare ve değerlendirme' toplantısı

Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından, partinin ilçe başkanları ve belediye başkanları ile 'istişare ve değerlendirme' toplantısı düzenlendi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ilçe başkanları ve belde belediye başkanları ile Ilıca Harlek Otel'de istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Başkan Çetinbaş, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmelerde, "AK Parti olarak Kütahya'mızın her noktasında teşkilatlarımız fedakarca çalışmalarına devam ediyor.Bu da bize büyük bir güç ve cesaret veriyor. Ayrıca belediye başkanlarımızda beldelerinde oldukça güzel ve başarılı hizmetlere imza atıyorlar. İl başkanı olarak, başkanlarımıza ve belediye başkanlarımıza bunda sonraki çalışmalarında başarılar diliyor, her zaman onlarla gurur duyduğumuzu, her konuda kendilerine sonsuz destek verdiğimizi önemle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Toplantıya, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Remzi Günay, AK Parti Teşkilat Başkanı Osman Zeybek, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur da iştirak etti.(EFE)

12.05.2017 12:18:08 TSI

