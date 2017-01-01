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Köyde uçurtma şenliği

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:19
Köyde uçurtma şenliği
Köyde uçurtma şenliği

(Fotoğraflı)

Şemsettin Aydoğdu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı bir köyde uçurtma şenliği düzenlenip, resim sergisi açıldı.
İlçeye bağlı Avlağı Köyünde, Şehit Resul Kayaoğlu İlk ve Orta Okulu tarafından resim sergisi ve uçurtma şenliği düzenlendi. Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yanı sıra programa ilçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu ile birlikte ilçe protokolü de katıldı.
Okul Müdürü Hasan Yılmaz'dan bilgi alan Kaymakam Gündoğdu, resim sergisini gezerek uçurtma şenliğinde çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarda gün boyu uçurtma uçurarak eğlenme fırsatı buldu.
Okulun fiziki şartlarındaki değişikliklerin ve başarının önceki yıla göre memnun edici olduğunu belirten Kaymakam Hasan Gündoğdu,okuldaki birlik ve bütünlüğün güzel olduğunu ve bu sayede gelen başarıların devam edeceğinden hiç bir kuşkusunun olmadığını aktardı.
(ŞA-HİV-Y)

12.05.2017 12:19:58 TSI
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