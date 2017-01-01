Başkan Baran, "Anne sevginin simgesidir"
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Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 14 Mayıs Anneler Günü'nü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Baran, "Anne, sevginin simgesidir. Annelik, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen yüce bir duygudur" dedi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Baran, "Anne, sevginin simgesidir. Annelik, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen yüce bir duygudur. Dinimizde; 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadis-i şerifi ile annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilerek, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Toplumumuzun temel direği olan, sağlıklı, bilinçli bireylerin yetişmesinde annelerimizin büyük rolü vardır" diye konuştu.
Annelerimiz baş tacımız diyen Baran, "Hayatımızın en değerli varlığı olan, baş tacımız annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onları hayatımızın sadece bir günü değil, dünyaya gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren, hatırlamalıyız. En güzel anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin tek beklentisi, bizlere gösterdikleri sevgi ve ilgiyi onlara da hissettirmektir. Yılmadan yorulmadan; sevgi, hoşgörü, merhamet ve özverili sağlıklı bireylerin yetişmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimizin emeği ödenemeyecek kadar büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin varlığı, birliği ve bütünlüğü için canını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk diler, saygılarımı sunarım" dedi.
(KK-İÇ)
12.05.2017 12:20:17 TSI
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