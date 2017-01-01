İzmit'in dört bir yanında çalışma var
(Fotoğraflı)
Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmalar devam ediyor.
İzmit Beledisi çalışmalara devam ediyor. Yaptıkları çalışmalarla vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran ekipler, 28 Haziran Mahallesi'nde korkuluk, Malta'da yol tamiri, Ortaburun Köyü'nde cami sundurması, Yenidoğan mahallesinde de bariyer çalışması yaptılar. 28 Haziran Mahallesi Nigar Sokak'taki 32 metrelik bariyer çalışmasında 185 kilogram demir, Ortaburun Köyü'ndeki cami sundurmasında 430 kilogram saç, Yenidoğan Üstün Sokak'taki çalışmasında da 326 kilogram saç malzemesi kullanıldı Yetkililer, Malta Mahallesi Uzun Sokak'taki bozuk yolun bakım onarımında ise 75 ton mekanik malzeme kullanıldığını söylediler.
(KK-İÇ)
12.05.2017 12:20:38 TSI
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