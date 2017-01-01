KO-MEK'ten Kocaeli Kitap Fuarı'nda ''Ben Okudum Sen de Oku'' projesi
Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - ''Ben Okudum Sen de Oku'' kitap değişim projesi kapsamında 9. Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki KO-MEK standına gelenler en sevdikleri 3 kitabı değiştirebilecek.
Halk Üniversitesi KO-MEK'te, kursiyerlerin ve personelin öncülüğünde 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na özel "Ben okudum sen de oku!" diyen herkesin katılımıyla "Büyük kitap değişim" projesi düzenliyor. 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan herkes, KO-MEK standında en beğendikleri 3 kitabı rastgele belirlenen bir başka okurun 3 kitabı ile değiştirebilecek. Böylece kitapseverlerin kendi okudukları ve beğendikleri kitapları, başka bir okurun kitapları ile değişerek; farklı kitapların okunması, kitap okuma bilincinin geliştirilmesi, sosyal birlikteliğin sağlanması ve farklı dünyaların keşfedilmesi amaçlanıyor. Kitap Fuarı süresince kursiyer şartı aranmaksızın tüm Kocaeli halkının katılabileceği proje hakkında KO-MEK kurs merkezlerinden ve www.komek.org sayfasından detaylı bilgi alınabilir.
Kitaplar, 7-12 yaş, 12-18 yaş ve 18 yaş üstü şeklinde gruplandırılmaktadır. Değişime konu olan kitaplar okunan ve okuyucu tarafından "en beğenilen" 3 kitap olmalıdır ve getirilen 3 kitap belirtilen kategorilerden yalnız birine ait olmalıdır. Deforme, yırtılma, karalanma olmamış kitaplar değişime getirilmelidir. Dergi, test-sınav kitapları, ders kitapları, ansiklopediler, yabancı dilde yazılı veya şiddet, terörizm içerikli kitaplar değişime getirilmemelidir. Değişime getirilecek kitapların, milli ve manevi hassasiyetler çerçevesi dışında olmaması gereklidir. 7 yaşından büyük herkes, KO-MEK kursiyeri olma şartı aranmaksızın projeye katılabilir. Değişilen kitapların içeriği, seçimi gibi konuların tüm sorumluluğu katılımcılara aittir.
(KK-İÇ)
12.05.2017 12:21:01 TSI
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