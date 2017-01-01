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Kartepe'de şampiyon İşletme Müdürlüğü



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası çekişmeli karşılaşmalar sonrası tamamlandı, şampiyon İşletme Müdürlüğü oldu.

Kartepe Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası kıyasıya müsabakalarla zevkli grup maçlarına sahne olurken, final müsabakası ise İşletme Müdürlüğü ve Fen İşleri Garaj arasında oynandı. 4-0 biten mücadeleyi İşletme Müdürlüğü kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Birimler arasında kaynaşmayı artırması amacıyla düzenlenen turnuvada şampiyonluk ipini İşletme Müdürlüğü göğüslerken, gol krallığını ise 15 gol ile Fen İşleri Proje Takımından Barış Dinçer Yaşar elde etti. Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Sabri Çakır, Abdullah Yılmaz ve Mehmet Filiz'in elinden kupasını alan takımlar arasında en centilmen birim takımı da Moloz Ekibi ve Park Bahçeler Ekibi seçildi.

Kartepe Belediyesi birimleri arasında düzenlenen ve Ataevler Spor Kompleksi'nde oynanan turnuvaya 10 takım katıldı. İki grupta 7 kişilik takımlar grup sistemine göre 4 maç sonunda ilk iki sırayı alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandıkları turnuvada, maçlar kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

(KK-İÇ)



12.05.2017 12:21:22 TSI

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