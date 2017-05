YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te çocuk işçiliği ile mücadele paneli düzenlendi

İzmit'te çocuk işçiliği ile mücadele paneli düzenlendi



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve UNICEF işbirliği ile çocuk işçiliği ile mücadele paneli düzenlendi.

İzmit'te çocuk işçiliği ile mücadele paneli düzenlendi. Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'ndeki panele İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Milli Eğitim İlçe Müdürü Ömer Akmenşen, UNICEF Türkiye Temsilciliği Çocuk İşçiliği ile Mücadele Danışmanı Aslı Çoban, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün Çocuk Şube ve Toplum destekli Polis biriminden yetkililer, mahalle muhtarlarıyla okulların rehberlik öğretmenleri katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Şerafettin Öztürk ile KOÜ Sağlık Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Hakan Acar'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelin açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Çocuk işçiliği kavramı yüzyıllardır hem ülkemizde hem de gelişmiş ülkelerde görülen bir sorundur. Bu sorunun çözümü için özellikle çocuğun tanımını iyi yapmak lazım. Büyükler tarafından çocuk, büyüğün minyatürü küçülmüşü olarak algılanır. Hal böyle olunca çocuğun yaşına, dönemine has duyguları, ihtiyaçları, yapması, yapmaması, yapılması, yaptırılmaması gereken konularda maalesef yeterince hassasiyet gösterilmiyor. Çocuk gelişen bir birey olduğundan yapması ve yapmaması gereken etkilerin sonuçlarıyla bir birey oluşuyor" dedi.

"İzmit Belediyesi olarak konunun önemini iyi algılayan bir kurumuz"

İlk yasa çıkarılırken ben meclisteydim diyen Başkan Doğan, "Öncelikle çocuğun tanımını iyi algılamamız gerekiyor. Çocuk işçiliği ile ilgili yasa çıkarılırken bende meclisteydim. Yasada 15 yaş çizgisi vardı. Bunun altındaki yaşlardaki çocukların çalıştırılması çocuk işçiliği olarak tanımlanıyordu. İzmit Belediyesi olarak biz, bu konunun önemini iyi algılayan bir kurumuz. Bunu daha da iyi algılamamız, yaklaşımlarımızı konuşulanların ışığında yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Taksilere, araçlara mendil ya da başka bir şey satmaya çalışan bir çocuğun oradan alınıp uzaklaştırılması yetmiyor. Onu bu noktaya getiren nedenlerin çözülmesi gerekiyor. Bu nedenler içerisinde polis teşkilatımızın da, sosyal politikalar müdürlüğümüzün de, milli eğitimimizin de çözeceği konular var. Bu nedenleri daha iyi, daha doğru ve daha hızlı nasıl ortadan kaldırırızı bulmak için bir araya geldik" şeklinde konuştu.

"Çocuk işçiliğinin önüne geçecek her şey elimizde mevcut"

Çözüm için gereken her şeye sahip olduklarını belirten Başkan Doğan, "Bu sorunun çözümü noktasında eğitimcilerimize çok büyük görevler düşüyor. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin bu konudaki hassasiyetini bildiğim için çok rahat konuşuyorum. Çocuk işçiliğinin önüne geçecek her şey elimizde mevcut. Sorunumuz, koordinasyon ve elimizdeki imkanları etkili ve doğru kullanamamamızdan kaynaklanıyor. Bir çocuk işçisini o hayattan kurtarıp kendi yaşının gerçekleriyle yetişmesini sağlamada biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve bu süreç için gerekli her şeye de sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye de ilk defa Çocuk Hakları Masasını kuran belediyeyiz"

Konuyla ilgili ilkleri yaptıklarını söyleyen Başkan Doğan, "Türkiye de ilk defa Çocuk Hakları Masasını ve ardından okulunu kuran belediyeyiz. Çocuğun hakkını, hukukunu öğrenmesi için kurduk. Çocuk işçiliği bir çocuk istismarıdır. Çocuğu çalıştırarak onun emeğini istismar etmiş oluyoruz. Onun emeği henüz daha işe, ürüne dönecek bir emek değil. Çocukları zorunlu olarak istismara götüren yolları da kapatmak amacıyla çocuk hakları okulumuzu kurduk. Masamız ve okulumuz sayesinde 8 yıldır güzel çalışmalar yaptık. Konuyla ilgilenen diğer kurumlarla en iyi koordineyi sağlayan belediyelerden biriyiz.

Özellikle Suriyeli, Roman kardeşlerimizin çocukları gibi yaşam koşullarında sorunları olan çocuklarımız sahaya çıkıyor. Hiçbir anne baba, ortalama düşünme yetisine sahipse çocuklarını sokaklarda büyümeye itmez. Bu davranış her şeyden önce annenin doğasına aykırı. Çocukların bu durumunda her zaman ailede sorumlu, çocukların bu durumda olmasına neden olan koşulları hep birlikte düzeltmemiz gerekiyor. Biz, çocuk dostu bir belediyeyiz çocuk işçiliği de dahil çocuklarla ilgili her tür konuda projeye, öneriye, teklife açığız. Ben inanıyorum ki ,bu çalışmamız model olabilecek bir çalışma" dedi.

"Biz bu buluşmayı Türkiye'ye yaymanın yollarını bulmaya çalışmalıyız"

Konuşmasına devam eden Başkan Doğan, "Biz bu buluşmayı model olarak oluşturup, Kocaeli ye ve Türkiye'ye yaymanın yollarını bulmaya çalışmalıyız. Bu ülke, yarınlarda bugünün çocukları yarınların yetişkinleri ile devam edecek. Sorunlu, istismar edilmiş bir çocukluk dönemi, yarının sorunlu annelerini babalarını getirecek. Bu bireyler sorunlu bir toplumu oluşturacak. Bu çocukların sorunlu bir birey olarak yaşadığı şehirde ve ülkede, bizim çocuklarımızda yetişkin olarak yaşayacak. Toplumumuzun bireyleri de dâhil olmak üzere hepimize görev düşüyor. Araç kullanan bir kişinin içindeki açıma duygusuyla yaptığı bir desteğin aslında çocuğun geleceğine büyük bir zarar verdiğini bilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

12.05.2017

