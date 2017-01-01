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Kartepe Belediyesi "Alo Evlat Hattı" hizmetlerine devam ediyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:23
Kartepe Belediyesi "Alo Evlat Hattı" hizmetlerine devam ediyor
Kartepe Belediyesi "Alo Evlat Hattı" hizmetlerine devam ediyor

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in sosyal belediyecilikte örnek teşkil eden ve ödüllü projesi olan Alo Evlat Hattı, Kartepe'deki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların mutluluklarına vesile olmaya devam ediyor.
Başkan Üzülmez'in Kartepe'ye kazandırdığı ve zamanla en çok takdir gören projelerden biri haline gelen Alo Evlat Hattı, Kartepeli hemşehrilerinin iyi günde kötü günde yanlarında olarak bir evlattan istenebilecek temel ihtiyaçların karşılanması için, bedelsiz ve 7 gün hizmet veriyor. "İhtiyacınız olduğunda evladınız kapıda" sloganıyla, hayata geçirildiği günden itibaren artan bir ilgi gören ve takdir edilen projenin ekibi, sistemli bir program ile vatandaşların ev temizliği, tamirat, kişisel bakım, alışveriş gibi fiziksel ihtiyaçlarının yansıra, onları kültür-sanat etkinliklerine de götürerek hayatlarının en özel ve önemli anlarını yaşatmaya devam ediyor.
Yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara gece gündüz hizmet vermeye devam eden Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı ekibi, baş tacı kabul ettikleri büyüklerini bu kez de tiyatro ile buluşturdu. Aralarında hayatlarında ilk defa tiyatroya giden Kartepelilerin de bulunduğu amca ve teyzeler, Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenen "Çanakkale Askeri" adlı tiyatro oyununu izleyerek keyifli dakikalar yaşadılar. Tiyatro gösterimi sonunda oyuncular ile tanışma fırsatı da bulan teyze ve amcalar, "Çanakkale Askeri" ekibi ile de sohbet edip, fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdiler.
Kartepe Belediyesi tarafından yapılan bu güzel etkinlikle tiyatroyla buluşan yaşlı teyze ve amcalar, Çanakkale Şehitleri'nin anlatıldığı oyun vesilesiyle duygu dolu anlar yaşadı. Etkinliğe katılan büyükler yapılan bu güzel organizasyonlar için Başkan Üzülmez ve Kartepe'nin Alo Evlatlarına teşekkür edip, hayır dualarını gönderdiler.
(KK-İÇ)

12.05.2017 12:23:22 TSI
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