Engelliler haftası nedeniyle Belsa Plaza önünde mini konser verildi
(Fotoğraflı)
Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin her yıl engelliler haftasında düzenlediği "Birlikte Olmak Her Engeli Aşar" etkinliği kapsamında Belsa Plaza önünde konser düzenlendi.
İzmit Belediyesi her yıl olduğu gibi bu sene de engelliler haftası nedeniyle Belsa Plaza önünde konser düzenledi. Görme Engelliler Dayanışma Derneği üyelerinin enstrüman eşliğinde şarkı söylediği programı vatandaşlar ilgiyle izlediler. Tüm insanların engelleri olsa da hayatta başarabilecekleri birçok şey olduğunu birlikte sergilemek ve paylaşmak amacıyla hazırlanan etkinlikte konuşan Görsem Başkanı Dursun Karaman, engellilere fırsat verildiğinde neler yapılabileceğini gösterdiklerini ifade etti.
(KK-İÇ)
12.05.2017 12:23:56 TSI
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