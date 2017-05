YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelliler haftası nedeniyle Belsa Plaza önünde mini konser verildi

Engelliler haftası nedeniyle Belsa Plaza önünde mini konser verildi



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin her yıl engelliler haftasında düzenlediği "Birlikte Olmak Her Engeli Aşar" etkinliği kapsamında Belsa Plaza önünde konser düzenlendi.

İzmit Belediyesi her yıl olduğu gibi bu sene de engelliler haftası nedeniyle Belsa Plaza önünde konser düzenledi. Görme Engelliler Dayanışma Derneği üyelerinin enstrüman eşliğinde şarkı söylediği programı vatandaşlar ilgiyle izlediler. Tüm insanların engelleri olsa da hayatta başarabilecekleri birçok şey olduğunu birlikte sergilemek ve paylaşmak amacıyla hazırlanan etkinlikte konuşan Görsem Başkanı Dursun Karaman, engellilere fırsat verildiğinde neler yapılabileceğini gösterdiklerini ifade etti.

12.05.2017 12:23:56 TSI

