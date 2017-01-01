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Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:27
Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Mehmet Zelzele Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Mehmet Zelzele Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 20 ayrı projenin tanıtımı yapıldı. Fuara Kilis Valisi İsmail Çataklı, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, ile diğer yetkililer katıldı. Okul Müdürü Fatih Menceloğlu ile Proje Koordinatörü Mehmet Ali Kerküt tarafından Vali İsmail Çataklı'ya projeler ile ilgili kısa bilgi verdi. Vali Ç ataklı açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını gezerek projeler ile ilgili olarak öğrencilerden bilgiler aldı. Mehmet Zelzele Fen Lisesi Proje Koordinatörü Mehmet Ali Kerküt, "Öğrencilerimiz TÜBİTAK'ın desteklemiş olduğu 4006 Bilim Fuarına 20 proje sergilediler. Projemizin amacı öğrencilerimizin birlikte hareket etmesi, bilimi geliştirmeleri için ellerinden geldiği kadar çevreden faydalanmaları, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine nasıl daha iyi geliştiririz. Nasıl yükseltiriz" dedi.
(MAD-SD-Y)

12.05.2017 12:27:19 TSI
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