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Gaziantep'te 19 mahallede su kesintisi



GAZİANTEP (İHA) - GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yıllık bakım çalışması nedeniyle kent genelindeki 19 mahalleye su verilemeyeceği bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "TEİAŞ 12.Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafo-A merkezinde yapılacak yıllık bakım çalışması nedeniyle, enerji kesintisinin uygulanacağı belirtilen açıklamada, "Yapılacak kesintiden Mizmilli P3 İstasyonu iletim hatlarımıza su basan terfi istasyonları kesinti sürensince enerji alamayacağı için çalıştırılmayacaktır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelere 13 Mayıs 2017 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında 7 saat süreyle su verilmeyecektir. TEİAŞ'ın çalışmasını bitirerek enerjiyi erken vermesi durumunda sular daha erken verilecektir" denildi.

Açıklamada, Aktoprak, Boyno, Ertuğrulgazi, Karataş, İbni Sina, Şahintepe, Yeşilkent, Abdülhamithan, Bülbülzade, Gaziantep Üniversitesi, Mavikent, Sam, Yamaçtepe, Akkent, Erikli, Güneykent, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sam Mezarı ve Yeditepe mahalleleri su kesintisinden tamamen, Atatürk, 5.Zırhlı Tugay, Fatih, Ulus, Batıkent, Emek, Pancarlı, Bölge Trafik, Güvenevler ve Şehirgösteren mahallelerinin ise su kesintisinden kısmen etkileneceği bildirildi.

(SD-Y)



12.05.2017 13:15:11 TSI

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